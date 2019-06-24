Malatya'da kızlara özel kurs merkezi açılıyor

Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, Malatya'da bir ilke imza attıklarını belirterek, “22 yıllık tecrübesi ile bölgemizin en eski eğitim kurumlarından biri olan Yeni Hamle, Malatya da sadece kızlar için özel öğretim kurs merkezi açıyor” dedi.

22 yıldır özel eğitim sektöründe uzmanlaşmış akademik kadrolarıyla hizmet verdiklerini dile getiren Kaya, “Kız şubemizin Malatya'ya büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kalite, güven ve tecrübe, çocuklarımızın eğitiminin ilk ve sonraki dönemlerinde son derece önemlidir. Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının temel amacı, nitelikli, mutlu ve öğrenen öğrencilerin yuvası olmaktır. Bunun için en başta tüm kurumlarımızda iyi ve güvenilir bir eğitim öğretim ortamı oluşturmayı ilke edindik. Ailesine ve yaşadığı topluma uyum sağlayan, sevgi ve saygıyı bilen, ahlaklı, bilinçli ve özgüven sahibi nesillerin ülkemizin yarınları için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı öğretimin yanında eğitime de ayrıca önem veriyoruz. Kendisini tanıyan, çevresiyle barışık, yaşadığı topluma ve milletine faydalı olmayı düşünen, çocuklar yetiştirmek bizim en önemli ilkemiz" ifadelerine yer verdi.

Başarının öğrenci, öğretmen, okul, aile ve çevrenin katkılarıyla ortaya çıkan kolektif yapının ürünü olduğunu dile getiren Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öğrenci, öğretmen, okul ve ailenin iletişim ve işbirliğiyle başarının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Tüm eğitim dönemi boyunca bu sıkı işbirliğinin takipçisi oluyoruz. Yeni Hamle Kurs Merkezlerinde, mezun öğrenciler için AYT'ye ve TYT'ye, ara sınıflar için ise okul derslerini desteğe yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Belirlenen derslere yönelik kurslarda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye, ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye, başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye, tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara, zorlamaya değil, istekli olmaya, istek oluşturmaya, korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir. Öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Yeni Hamle'de başarma süreci sadece kazanmak veya birinci olmakla ilgili değil, bir yarışı iyi koşmak ve yapabileceğinin en iyisini yapmakla ilgilidir. İşte bu sebeple Yeni Hamle'de, öğrencinin gerçek performansı ortaya çıkarılarak en iyi sonucu alması, kendi kulvarında birinci olması amaçlanır”

Kaya, Yeni Hamle Özel Öğretim Kurslarında öğrencilerin mesleki eğilimlerinin belirlenmesinde, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinin belirlenmesinde Rehberlik servisinde görev yapan rehber öğretmenlerinin öğrencilerle düzenli aralıklarla yapılan birebir görüşmelerle kendilerini tanımalarına ve doğru hedefler belirlemelerine yardım ettiklerini söyledi.

Üniversiteler ve meslekler hakkında yapılan seminer ve toplantılarla öğrencilere bilgiler verildiğini belirten Kaya, “Sunulan bilgi edinme yollarıyla okulu bitirdikten sonra da üniversite hedefi, konusunda doğru bakış açısı kazanarak zamanını ve enerjisini doğru kullanmaları ve kısa-uzun vadeli planlar yapabilmeleri için destek olurlar” dedi.

Yeni Hamle Kurs Merkezi Kız Şubesi'nin 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İsmetiye Mahallesi Turgut Temelli Caddesinde eğitime başlayacağını da belirten Kaya, “Ayrıca Yeni Hamle Eğitim Kurumları bünyesinde iki LGS şubesi, Karma Kız Şubesi Kışla Caddesinde Battalgazi İlçesinde, Özel Fen ve Anadolu Lisesi ayrıca da Olimpiyat okulları bulunmaktadır. Tüm Malatyalılara hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.