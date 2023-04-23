Malatya'da konteyner çarşılar hizmet vermeye başladı

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapımı tamamlanan konteyner çarşı hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilde biri olan Malatya'da yaraların sarılmasına devam ediliyor. Bu çerçevede Malatya'da kent merkezi ile kırsal bölgelerde kurulumu tamamlanan konteyner çarşılar hizmet vermeye başladı.

“Sıkıntılı günler geride kaldı”

Depremlerde işyeri hasar aldığı için bir süre faaliyet gösteremediklerini aktaran kuaför Mahmut Çiğitçi konteyner çarşı ile birlikte hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek,” 6 Şubat depremlerinden dükkanlarımızdan hasar oluştuğundan dolayı bir süre hizmet veremedik. Çok şükür Valimiz, kaymakamız, belediye başkanımız ve esnaf odası başkanımızın destekleriyle konteyner çarşımızda hizmet vermeye başladık. Sıkıntılı günlerimiz geride kaldı bundan sonraki günlerimiz aydınlık olacak inşallah emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi

“Çaresiz bir şekilde beklerken devletimiz konteyner çarşıyı kurdu”

Çarşıda faaliyet gösteren bir başka esnaf Mehmet Kocabaş ise ” Konfeksiyon mağazası işletiyordum depremle işyerimiz ağır hasar aldı ve boşaltmak durumunda kaldık.Çaresiz bir şekilde nasıl olacak diye beklerken Allah devletimizden razı olsun konteyner çarşımızı kurdu. Konteynerimize yerleştik tam düzenimizi kuramadık ama önümüzde ki günlerde daha aktif bir şekilde faaliyete başlayacağız inşallah. Bizler halimizden memnunuz rabbim devletimiz ve milletimizden razı olsun bize böyle bir imkan sundukları için. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esnaflarımız yavaş yavaş çarşıya geçiş yapıyor”

İlçeye bağlı bazı mahallere de konteyner çarşılarının kurulacağını belirten Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin de “İlçemizde 6 Şubat depremlerinden dolayı esnaflarımızda mağduriyet oluştu. Bazı esnaflarımızın dükkanı yıkıldı bazı esnaflarımızın iş yerlerinde ağır hasar var, bundan dolayı devletimiz hızlı bir şekilde geçici konteyner çarşı kurdu. 50 konteyner ile kurulan çarşımıza geçiş başladı. Bazı kırsal mahallelerimizde ise altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlanırsa buradaki çarşılarda faaliyete başlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Allah devletimize zeval vermesin “ diye konuştu.