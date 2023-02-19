Malatya'da konteyner kentler kurulmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Malatya'da konteyner kent çalışmaları aralıksız devam ediyor. Alt yapısının yüzde 60'ı tamamlanan alanda konteynerler de yerleştirilmeye başlandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Malatya Teknopark alanında 180 bin metrekarelik alan üzerine kurulan konteyner kentte çalışmalar hızla devam ederken, ilk konteynerler yerleştirilmeye başlandı. 2 bin 100 konteyner kurulması planlanan alanda alt yapı çalışmaları yüzde 60'a ulaşırken, 20 güne kadar konteyner kentin bitmesinin planlandığı öğrenildi.

5 bin 578 bina yıkıldı

Malatya'da incelenen bina sayısı 20 bin 319, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 5 bin 578 olarak belirlendi. İl genelinde toplam 32 bin 344 binada 174

bin 293 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 8 bin 365 binadaki 44 bin 996 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 945 binadaki 6 bin 617 bağımsız birimin orta hasarlı, 8 bin 960 binadaki 59 bin 825 bağımsız birimin az hasarlı, 7 bin 463 binadaki 31 bin 894 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.