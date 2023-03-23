Malatya'da konteyner kentlerde asfaltlama çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devam eden konteyner ve çadır kentlerin kurulacağı alanlarda zemin düzeltme çalışmalarının yanı sıra, kurulumun tamamlandığı yerlerde ise asfalt serimi yapılıyor.

Sürdürülen çalışmalar çerçevesinde İnönü Üniversitesi Kampüs alanı karşısında bulunan Teknokent Konteyner alanında hâlihazırda kurulumu tamamlanan bin 934 konteynerde 8 bin 158 depremzedenin yaşadığı belirtilerek, bu alanda yer alan 11 bin 720 metrekarelik ara yolların 2 bin 166 ton asfalt malzemesi kullanılarak finişlerle asfaltlanmaya başladığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.