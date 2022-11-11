İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da korkutan çatı yangını

Malatya’da 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

Malatya'da 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Söndürülerek kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Vahap Gögen sokakta bulunan beş katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ile polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı da maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgi inceleme başlatıldı.

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