Malatya'da korkutan çatı yangını

Malatya'da 10 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan Işık caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilenmeyen bir nedenden yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.