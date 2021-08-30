İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da korona düşüş eğiliminde

Yeni tip korana virüs (Covid-19) pandemisinde düşüş eğiliminde olan Malatya’da daha fazla insanın aşılanması için çaba gösteriliyor.

Yeni tip korana virüs (Covid-19) pandemisinde düşüş eğiliminde olan Malatya'da daha fazla insanın aşılanması için çaba gösteriliyor.


7- 13 Ağustos tarihleri arasında Malatya'da 100 bin kişide 176,14 olan vaka sayısı, 14- 20 Ağustos tarihleri arasında 148,23'e geriledi.



Malatya aşılamada sarı kategoride


Bu arada, aşılamada ise yüzde 72.9 ile sarı kategoride yer alan Malatya'da hedefin yüzde 75'i geçip mavi kategoriye yükselmek olduğu vurgulandı.


“Geç kalmadan aşılarımızı tamamlayalım, hastalıktan korunalım” diyen Sağlık il Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, hedefin mavi kategoriye yükselmek olduğunu vurguladı.

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