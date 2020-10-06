Malatya'da korona virüs bilançosu açıklandı

Dr. Recep Bentli, korona virüsün kentteki bilançosunu açıklayarak, "Covid-19 hastalarının bulunduğu yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 69,2 iken Covid-19 haricindeki insanların bulunduğu yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranımız yüzde 40'dır" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Bentli, pandemi sürecinin ilk zamanlarından 24-36 saati bulan numune alınması ile sonuç verilmesi arasındaki süre, şuanda yaklaşık 10 saate kadar düşürüldüğünü kaydetti. Bentli, kentte her gün 2 binin üzerinde numune alındığını bugüne kadar ise toplamda toplamda 180 bine yakın numune çalışması yapıldığını ifade etti.

200 filyasyon ekibi oluşturuldu

Müdür Bentli, numune alımı temaslıların ve hastanede yatanların koordinesi ile pozitif hastaların evlerine ilaç götürülmesi ve hikayelerin belirlenmesi gibi çalışmaların yürütülmesi için 200 filyasyon ekibi oluşturulduğunu kaydetti. Valilik tarafından tahsis edilen araçlarla birlikte toplam 92 araç ve 80 ekip ile filyasyon ve izalasyon çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı. 15 Ağustos'tan itibaren İnönü Üniversitesi Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları ile ortak yürütülen çalışma sonucunda 19 hekimin evde takip edilen 65 yaş ve üzeri hastaların kontrolleri için görevlendirildiğini anlatan Bentli, bugüne kadar toplam 665 hastayı evinde ziyaret ettiklerini, 610'nunda kan numuneleri alındığını ve bunlardan ise 61'nin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Bentli, "Bu hastalardan 41 hastamızın hastanede yatırılarak tedavisine devam ettik. Evde izlemde olan hastalarımızdan kan sulandırıcı iğnelerini kendileri yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız için 2 farklı ekip görevlendirip vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık” dedi.

Bentli, 35 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ile hastaların acil sağlık ihtiyaçlarının giderildiğini 3 ambulansın da sadece korona virüs hastaları için ayrıldığını ifade etti. Ayrıca kentteki Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Malatya Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği yaklaşık 10 araçla, genel durumu iyi, bilinen pozitif hastaların eve nakillerinin sağlandığını kaydeden Bentli, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde sonucu pozitif olup evde tedavi edilemeyecek durumda olan hastaların yoğun bakım servislerinde Covid-19 hastaları için ayrı odalar planlandığını da sözlerine ekledi.

Bu hafta itibariyle İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12'şer yoğun bakım yatağının daha faaliyete geçirildiğini müjdeleyen Sağlık Müdürü Recep Bentli, Malatya'da kamu hastanelerinde bulunan toplam 144 yoğun bakım yatağından 114 tanesinin Covid hastaları için kullanmak üzere planladıklarını da anlattı. Bentli, “Geri kalan 30 yatağımızı Covid dışı nedenlerle yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için kullanıyoruz. Covid yoğun bakımlardaki doluluk oranımız 69,2 iken dışı yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranımız yüzde 40'dır. Kamu hastanelerindeki Covid yoğun bakım ünitelerinde 77 hekimimiz görev yapmaktadır. Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki Covid hastaları için ayrılmış toplam 45 yoğun bakım yatağındaki doluluk oranları yüzde 82 civarındadır. Covid 19 hastalarının bulunduğu yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 69,2 iken Covid-19 haricindeki insanların bulunduğu yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranımız yüzde 40'dır. Salgın bu haliyle kontrol edilebilir." dedi.

Pozitif çıkanların durumları kontrol altında tutuluyor

Sağlık Müdürü Bentli test sonucu pozitif çıkan hastaların ise Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan çağrı merkezlerindeki görevliler tarafından hastalığının birinci, üçüncü, yedinci ve 10. gününde telefonla aranarak, durumlarının sorularak, yakından takip edildiğini kaydetti. Bentli, izolasyonda veya karantinada bulunanların 0422 321 44 22 numaralı telefonunu arayarak, acil ihtiyaç ve taleplerini giderebileceğini, çağrı merkezinin 08:00-23:00 saatleri arasında hizmet verdiğini sözlerine ekledi.