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Malatya'da korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Malatya’da öğrenciler korona virüs (Covid-19) önlemleri altında Liselere Geçiş Sınavı (LGS), başladı.

Malatya'da öğrenciler korona virüs (Covid-19) önlemleri altında Liselere Geçiş Sınavı (LGS), başladı. 225 okulda 17 bin 610 öğrencinin ter dökeceği sınavda birinci oturum başlarken, ailelerin de dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor.


Bu yıl korona virüsün gölgesinde gerçekleştirilen LGS'ye girecek öğrenciler sınava girecekleri okullara önceden geldi. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilirken, sosyal mesafe kurallarına uyulması içinde önlemler alındı.


Malatya'da toplam 225 okul bin 161 salonda gerçekleştirilen LGS'ye bu yıl 17 bin 610 öğrenci katılıyor.


8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS, 2 oturum şeklinde yapılacak. İlk oturumu saat 09.30'da başlayan sınavda ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sözelden 50, sayısaldan ise 40 sorunun sorulacağı sınavda ilk oturum 75, 2. oturum ise 80 dakika sürecek.

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