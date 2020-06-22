İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Malatya’da korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde ’maske’ denetimi yapan polis ekipleri, 161 kişiye ceza kesti.

Malatya'da korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde 'maske' denetimi yapan polis ekipleri, 161 kişiye ceza kesti.


Korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla 81 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Bu önlemler çerçevesinde Malatya'da da denetimler sıklaştırıldı. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapan polis ekipleri, toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 161 kişiye ceza kesti. Polis araçlarından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.