Malatya'da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Malatya'da korona virüs önlemleri kapsamında kent merkezinde 'maske' denetimi yapan polis ekipleri, 161 kişiye ceza kesti.

Korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla 81 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Bu önlemler çerçevesinde Malatya'da da denetimler sıklaştırıldı. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında 'maske ve sosyal mesafe' denetimi yapan polis ekipleri, toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 161 kişiye ceza kesti. Polis araçlarından sık sık anons yapan ekipler, maske takılması, sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulundu.