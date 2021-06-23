Malatya'da korona virüs vaka sayılarında düşüş sürüyor

Malatya'da korona virüs vaka sayılarındaki düşüş sürerken, bazı ilçelerde sıfır vaka kaydedildi. Kuluncak ilçesi ise kentte en çok vaka görülen yer olarak dikkat çekti.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı yayımlandı. Yayımlanan il bazlı listeye göre iki ilçede sıfır vaka kaydedilirken, Kuluncak ilçesi yüz binde 146,41 ile en fazla korona virüs vakası ilçe oldu. Covid-19 vaka sayılarının sürekli düşüş gösterdiği Malatya'da Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 12-18 Haziran tarihleri arasında sıfır vaka kaydedildi. İlçelere göre haftalık vaka sayısında 65,96 ile Battalgazi ilçesinde de rakamın yüksek olduğu vurgulandı.

Bir hafta önceki ortalama vaka sayısı 55,82 olan Malatya'da, 12-18 Haziran tarihleri arasında korona virüs risk haritası vaka ortalaması 50,36'ya düştü. Kentte, vaka sayılarındaki düşüşte aşılamanın önemli derecede etken olduğu bildirildi.