Malatya'da koyun kırkma kursu açıldı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 'Şaftlı koyun kırkma' kursu açıldı.

Küçükbaş hayvanlarda yapılan kırpımlar sırasında hayvanların zarar görmemesi ve kırkmanın daha hızlı bir şekilde yapıla bilmesi için yetiştiricilerin eğitileceği kurs 40 saati teknik 16 saati ise sahada uygulamalı yapılacak.

Koyun kırkma makinesi ve kurs hakkında bilgi veren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Kırkım makinelerimizin ilçelerde kullanılması ile ilgili Tarım İl Müdürlüğümüz il birlikte bir proje yaptık. İlçelerimize dönüşümlü olarak şaftlı koyun kırkma makineleri verildi. Daha önce kırkımla ilgili dört kurs açmıştık ama şaftlı makine ilgili ilk kursumuz. Burada asıl amacımız, şaftlı kırkım makinaların nasıl kullanıldığını üretecimize göstermek bu kırkım makinaları jeneratörlerle beraber veriliyor yayla ve meralarda kullanıla biliyor. Kursumuz 40 saati teknik 16 saati ise sahada uygulamalı yapılacak. Kırpılan yönünde telef olmaması için Tarım İl Müdürlüğümüz ile bir projemiz var. Bunu DAP ‘a sunacağız ” diye konuştu

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr Selemi Aygen ise temel amaçlarının hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin refah seviyesini yükseltmek ve onlara en iyi ortamı sağlamak olduğunu söyledi.