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Malatya'da kumar baskını: 4 gözaltı

Pandemi sürecinde tedbirler kapsamında kapalı olması gereken işyerlerine yönelik denetimleri sıklaştıran Malatya polisi, bir işyerine yaptığı baskında kumar oynayan 4 şahsı yakaladı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri Dabakhane Mahallesindeki iş yerinde gerçekleştirdikleri denetimde 4 şahsı kumar oynarken suç üstü yakaladı. Şahıslara para cezasının yanı sıra Covid-19 tedbirlerine uymamaktan da idari ceza kesilirken, işletme sahibine de 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.


Şahısların kumar oynadığı 700 TL geçici olarak muhafaza altına alınırken işyeri sahibine de pandemi kurallarına uymadığı için ayrıca idari yaptırım uygulandı.

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