İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da kumar baskını

Malatya’da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Malatya'da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Yeni Hamam Mahallesi'nde isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen baskında masada bulunan 800 TL muhafaza altına alındı.


5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. İşletmeci hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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