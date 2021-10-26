Malatya'da kumar baskınında silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, ruhsatsız 1 adet pompalı tüfek, 9.11 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile 8 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi.

Operasyonda E.K., B.T., M.A., E.E. kumar oynarken suçüstü yakalandı. Adreste ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler kumar oynattığı belirlenen S.B.'nin yapılan üst aramasında 9.11 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, B.T.'de ise 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Kumar parası olan 300 TL'nin ise muhafaza altına alındığı operasyonda işletmeci şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.