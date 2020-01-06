Malatya'da kumar operasyonları

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde yada dışı tombala oynatılan yerlere karşı yapılan çalışmalar kapsamında Halfettin Mahallesinde bulunan ruhsatsız bir iş yerine operasyon düzenlendi. İçeride kimsenin olmadığı iş yerinde bir adet Tombala makinesi ele geçirilirken, iş yeri sahibi olduğu belirtilen şahıs hakkında ‘1072 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mühür bozma' suçlarından adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce kumar makinelerine yönelik yapılan çalışmalarda ise alkol satışı yapılan iş yerinde yapılan denetimlerde 1 adet sigaramatik diye tabir edilen Kumar makinesi elde geçirildi. Olayın şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, el konulan sigaramatik cihazının Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.