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Malatya'da Kumar operasyonu

Malatya’da iki ayrı yerde kumar oynayan 6 şahsa 7 bin 350 TL para cezası kesildi.

Malatya'da iki ayrı yerde kumar oynayan 6 şahsa 7 bin 350 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 2 şahsa toplam 2 bin 450 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeci E. Ç. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.


Bu arada, Akpınar Mahallesi'nde de bir işyerinde kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeci R. K. hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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