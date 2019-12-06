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Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın

Malatya’da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Malatya'da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgilere göre; Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonunda, 4 şahsa bin 280 TL para cezası uygulanırken, işletme sahibi V.K.'ye mevzuat gereğince işlem yapıldı. Ayrıca operasyonda kumar parası olduğu belirlenen 300 TL de muhafaza altına alındı.

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