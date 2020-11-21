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Malatya'da kumara geçit yok

Malatya’da kumar oynayanlara yönelik çalışmalara ağırlık verilinken, bur çerçevede 4 şahsa 4 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Malatya'da kumar oynayanlara yönelik çalışmalara ağırlık verilinken, bur çerçevede 4 şahsa 4 bin 900 TL para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kumar oynayanlara yönelik çalışma yapıldı.


Dabakhane Mahallesinde bir işyerinde kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.


İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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