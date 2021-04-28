İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını

Malatya’da bir iş hanında bulunan ve kumarhaneye çevrilen ofise düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası uygulanırken, ofis ise mühürlendi.

Malatya'da bir iş hanında bulunan ve kumarhaneye çevrilen ofise düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası uygulanırken, ofis ise mühürlendi.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının üçüncü katındaki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, odalarda kumar masası, çok sayıda oyun kağıdı ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirdi. Ofis, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 9 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.