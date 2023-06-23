Malatya'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı

Ekipler, bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasını kapsayacak şekilde gerekli tedbirleri aldı. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılırken, Kurban Bayramı tatili süresinde kent genelinde 284 personel 90 ekibin görev yapacağı bildirildi.