Malatya'da kursa katılan 500 engelli istihdam edildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında devam eden sanatsal kurslarla birlikte E-KPSS kursları da veriliyor. Büyükşehir Belediyesinin vereceği 2022 yılı E-KPSS kursu için başvuru yapmak isteyenlerin Kernek Külliyesi içerisinde bulunan Üstat Hüsamettin Yıldırım Engelli Koordinasyon Merkezine müracaat edebilecekleri dile getirildi. E-KPSS kurs kayıtları ile ilgili bilgiler aktaran Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adem Bedir Ergül yaptığı açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen E-KPSS kurslarına devam edenlerden 500 engellinin kamuda istihdam edildiklerini belirterek, yeni dönem kurs kayıtlarının da başladığı bildirdi. Ergül, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik E-KPSS kurs kayıtlarımız başladı. 2022 E-KPSS sınavı için engelli vatandaşlarımızın kurslarımızdan istifade etmeleri başarılarını artıracaktır. Bugüne kadar Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bin 500 engelli kardeşimiz vermiş olduğumuz kurslardan faydalandı. Kurslarımıza katılan 500 engelli kardeşimiz kamuda istihdam edildi. Bu dönem içinde kayıtlarımız yılsonuna kadar devam edecektir. Kurslarımızdan istifade eden kardeşlerimizin başarılı olması bizleri de gururlandırmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın Büyükşehir Belediyesinin kendilerine sunmuş olduğu bu hizmetten faydalanmaları bizleri mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden teşekkür

E-KPSS kurs kaydı için Kernek Külliyesinde bulunan Üstat Hüsamettin Yıldırım Engelli Koordinasyon Merkezi'ne gelen kursiyerler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve kendilerine yardımcı olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve personellerine teşekkür etti.