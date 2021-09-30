Malatya'da LGS ve YKS başarısının yükselmesi için çaba

Malatya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yakalanan başarıyı daha ileriye taşıma için çaba gösterilecek.

2021- 2022 eğitim öğretim yılı Malatya İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısı Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mustafa Şahin başkanlığında gerçekleştirilen İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan detaylı bir sunum gerçekleştirilerek, eğitimde kalitenin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, eğitime erişim imkanlarının artırılması konuları görüşüldü. İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, eğitim son derece kapsayıcı ve çok paydaşlı bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “Salgın sürecinde yüz yüze eğitim imkanlarımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Yerel yönetimlerden, ilgili il müdürlüklerine kadar tüm çabalarımızı birleştirerek yol almak amacındayız. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi kültür, sanat, spor ve bilimsel çalışmalarla harmanlayarak okul hayatını zenginleştirmek hedefiyle öğrencilerimizin motivasyonlarını yükseltiyoruz. Stratejik planlama çerçevesinde adımlarımızı atıyoruz. LGS ve YKS sınavlarında yakaladığımız başarıyı daha ileriye taşıma amacındayız” ifadelerini kullandı.

Malatya'da daha önce yaşanan deprem nedeniyle bazı okul binalarında hasar oluştuğunu hatırlatan Kanbay, “İvedilikle onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok sayıda okul binalarımızın yapımı devam etmektedir. Bizler çocuklarımıza tam donanımlı okullarla hizmet verme konusunda iyi bir noktadayız. Sayın Valimize, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, eğitimde iş birliğinin öneminden söz edip, ''İnönü Üniversitesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her konuda iş birliği yapmak ve size destek olmak istiyoruz. Bu konuda biz hazırız. Elimizden gelen desteği veriyoruz ama desteği daha fazla arttırmak için hazırız'' şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise tarih ve eğitim üzerinde durup, “Tarihimiz gururumuz olmalıdır. Türk tarihini bu dönemde ilmi ve bilimsel çalışmalardaki gayretlerimizle tekrar yazabiliriz. Kalem kılıçtan daha üstün ve zaferi daha kalıcıdır” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine de temas eden Şahin, “Öğretmenler her zaman baş tacımız, toplumu şekillendiren bilge kişilerdir ve böylede olmalıdırlar. İdeal insan tipinin ilk temeli ideal öğretmenlerle okullarda şekillenmektedir. Kitap okuyan öğretmen, kitap okuyan öğrenci modeli geliştirilmeli okullar ilim aydınlanma yuvası olmalıdır. Çocuklarımızda öğrenme merakı uyandırılmalı, keşfetmeye açık öğrenciler geliştirilmelidir. Aile desteği olmadan eğitimde verim alınamıyor. Okul aile ilişkileri sağlam zemine oturtulmalı ve buna göre yola devam edilmelidir'' diye konuştu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akgün'ün İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında detaylı sunum gerçekleştirmesi ile toplantı sona erdi.