Malatya'da LGS'de 4 öğrenci Türkiye birincisi oldu

Malatya'da 4 öğrenci Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' sonuçları açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, Malatya'da soruların tamamını doğru yanıtlayan Duygu Yurtsever, İrem Kaşoğlu, Melike Behçet ve Zeynep Zülal Yarış Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından 4 öğrenciyi tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “ Öğrencilerimiz Liselere Geçiş Sistemi Sınavından tam puan alarak bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarındaki katkılardan dolayı ailelerine, emeği geçen öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ederiz.” diye konuştu