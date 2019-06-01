Malatya'da LGS'de oturumlar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) iki oturumu da Malatya'da tamamlandı.

Liselere Giriş Sınavı tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da 42 okulda gerçekleştirildi. Toplam 12 bin 29 öğrenci sabah 09.30'da LGS'nin İki oturumuna girdi. Öğrenciler sınavın ilk bölümünde 75 dakikada 50 sözel sorusunu yanıtladı. 11.30'da başlayan İkinci bölüm ise öğrencilere 40 sayısal sorusu için 80 dakika süre verildi.

Okulların bahçelerini dolduran veliler ise meraklı bir bekleyiş içerisinde çocuklarının sınavı bitirmesini bekledi. Yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'i okuyan veliler, çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Geçen yıl başlatılan uygulama ile liselere giriş sınavı tercihe bağlı oldu. LGS sonucuna göre Malatya'daki liselere yerleştirme yapılacak. Sınava girmeyen ya da yeterli puan alamayan öğrenciler ise adrese dayalı olarak liselere yerleştirilecek.