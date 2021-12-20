Malatya'da mağaza açılışında indirim izdihama neden oldu

Malatya'da yeni açılan bir mağazada yapılan büyük indirim izdihama neden oldu. Mağazanın açılışına özel yapılan indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbiri ile yarıştı.

Malatya'da bir marketin konsept değişikliğine gitmesi ve yeni alışveriş merkezini açması nedeniyle ürünlerde yaptığı yüzde 50'ye varan indirimler izdihama neden oldu. Bir hafta boyunca sürecek indirim nedeniyle mağazanın açılışına gelen yüzlerce vatandaş içeri girmek için birbiriyle yarıştı.

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın edince hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu. Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.

Birçok üründe indirim yaptıklarını belirten mağaza yöneticisi Erol Ergün, “Önlemler almamıza rağmen yaşanan izdihamın önüne geçemeyerek emniyet güçlerinden yardım istedik” dedi. Ergün, ürünlerin piyasadaki fiyatlarının yüksek olmasından dolayı düşük fiyat uyguladıklarını belirterek, “Züccaciye ve gıda ürünlerinde ciddi şekilde fiyat indirimleri yaptık. Züccaciye mağazasını açarak aynı zamanda da gıda ve deterjan reyonlarında ciddi indirimler yaptık. Bu indirimler izdihama sebep oldu. Önlemler almamıza rağmen bunun önüne çok geçemedik. Piyasada oluşan olumsuzluklar nedeniyle fiyatların baya bir yüksek olmasından dolayı biz de elimizdeki mevcut stokları ciddi fiyat indirimleri yaparak insanları bu şekilde mağazamıza çektik” dedi.

Fiyatları düşük tutunca yoğunluk olduğunun altını çizen Ergün, “Piyasanın olumsuzluğundan dolayı birçok firma şu anda ürün üretimlerini yapmamaktadırlar. Şu anda ürün bulmakta çok zorluk çekmekteyiz. Ama buna rağmen biz mevcut stoklarımızı alış fiyatlarını da göz önünde bulundurarak daha düşük fiyatlar yaparak müşterileri çekmiş olduk. Fiyatlar çok dip fiyat olmasından dolayı insanların buraya akın etmesine sebep oldu” şeklinde konuştu.

Zücaciyeden, gıdaya birçok üründe indirim uyguladıklarını kaydeden Ergün, “Tek üründe indirim yapmıyoruz. Birçok üründe indirim yaptık. Züccaciye, gıda, deterjan, manav reyonu, et reyonu indirimlerimiz devam ediyor. İlk günkü yoğunluk baya bizi yıprattı. Beklediğimizin çok çok üstünde oldu. İllerden, ilçelerden gelenler oldu. Giriş kapılarını kapatmak zorunda kaldık. İki saat boyunca giriş kapılarımız kapalıydı. Bu konuda emniyete teşekkür ederiz. Gerekli tedbirler alarak insanları dışarda tutmaya çalıştılar. Ambulans da geldi. Yapmamız gerekenleri fazlasıyla yaptık ama talep beklentimizin çok üstünde oldu. Şimdilik uygun fiyat kampanyası devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İndirimli ürünler olduğu için erken saatlerde mağazaya uğradıklarını belirten müşteriler ise işletmenin sosyal medya hesabında indirim olduğunu gördüklerini, ürünleri uygun ve düşük fiyatta olduğunu görünce aldıklarını ifade ettiler.