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Malatya'da makaron ve kaçak sigara operasyonu

Malatya’da bir işyerinde yapılan aramada, 46 bin 640 adet makaron ve 945 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Malatya'da bir işyerinde yapılan aramada, 46 bin 640 adet makaron ve 945 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma sonucu İsmetiye Mahallesi'nde bir işyerinde yapılan aramada, 46 bin 640 adet makaron ve 945 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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