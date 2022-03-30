Malatya'da marketlere denetim

Malatya'da, Vali Aydın Baruş başkanlığındaki heyet, zincir ve yerel marketlerde denetlemelerde bulundu. Vali Baruş'un başlattığı denetimleri, ekipler devam ettirecek.

Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ile marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Ayrıca denetimlerde, KDV indiriminin uygulandığı ürünlerde bu indirimin yansıtılıp yansıtılmadığını da kontrol etti. Fuzuli Caddesi, Kernek Meydanı ve İpek Caddesindeki marketlerde fiyat, etiket ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı konusunda marketleri gezen Vali Baruş, marketlerdeki rafları dolaşarak temel gıda ürünlerinin etiketlerini tek tek inceledi. Denetlemede, reyon ile kasa fiyatları kontrol edildi, güncel fiyatlar ekipler tarafından kayıt altına alındı.

Marketlerin depolarının da kontrol edildiği denetimde Vali Baruş, “Vatandaşımızın aleyhine gerçekleştirilecek suiistimallere müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrollere ve denetimlere devam edeceği belirtildi.