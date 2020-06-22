İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da maske kuralına uyuluyor

Malatyalı vatandaşlar maske takma kuralına genelde uyuyor.

Maske takmayanlara cezai işlem uygulanacak.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerde, maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu Malatya'da da vatandaşların yasağa genelde uyduğu görüldü.


Bu arada, İnönü Caddesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından araçta anons yapılarak, maske takmayan vatandaşlar uyarılıyor.


Öte yandan, önümüzdeki günlerde güvenlik güçlerinin maske konusunda denetimlerini sıklaştıracağı ve maske takmayanlara 900 TL ceza kesileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.