İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da maske takma zorunluluğu başladı

Malatya kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu başladı.

Ayrıca uzun zamandır trafiğe kapalı olan yollar bugün itibariyle yeniden araç trafiğine açıldı.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 2 Nisan'da araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar, bugün yeniden araç trafiğine açıldı. Bu kararın ardından ise yine kent merkezinde halkın yoğun olarak dolaştığı cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında koruyucu maske takma zorunluluğu getirildi.


Maske zorunluluğu ile birlikte Malatya Valiliği kent merkezinde ücretsiz maske dağıtımı da yaparken, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.