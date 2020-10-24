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Malatya'da maske takmayan 13 kişiye 11 bin TL ceza

Malatya’da yapılan kontrollerde, maske takmayanlara ceza kesiliyor.

Malatya'da yapılan kontrollerde, maske takmayanlara ceza kesiliyor. Denetim kapsamında, 13 şahsa maske takmamaktan 11 bin 700 TL para cezası uygulandı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri arasında yer alan maske konusunda şehir merkezinde polisler denetimlerini sürdürüyor. Pandemi konusunda, maske, mesafe ve temizlik şartlarının yerine getirilmesi için vatandaşlar uyarı üzerine uyar yapılırken kurallara uymayanlara da ceza kesiliyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından şehir merkezinde son 12 saatte yapılan denetimlerde, 13 şahsa maske takmamaktan toplam 11 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

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