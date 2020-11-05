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Malatya'da maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası

Malatya’da, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 15 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 15 kişiye para cezası kesildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda son 24 saatte, 12 şahsa maske takmamaktan, 2 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, işlem yapıldı.


Denetimlerde temaslı olmasına rağmen karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 kişiye de para cezası kesildi

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