Malatya'da Memur-Sen'in yeni binası törenle hizmete açıldı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi yeni binasının açılışı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Battalgazi İlçesi Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi Derme Sokak'taki açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir Sen Malatya 1no'lu Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Memur Sen üyeleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Eğitim Bir Sen Malatya 1no'lu Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen olarak birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getirip, eğitimin önemine temas etti. Söylemez, “Sendika olarak eğitim ve toplantı konusunda sıkıntı çekebiliyoruz. Dış mekanlarda sıkıntı çekiyorduk. Şimdi ise kendi şubemizde programlarımızı rahat bir şekilde yapacağız” dedi. Söylemez, açılışa katılanlara teşekkür de etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise yeni binanın hayırlı olması temennilerini dile getirdi. Kızılay, “Birkaç gündür Malatya İnönü Üniversitesi gündemde konuşuluyor. İşçi sendikasıyla ilgili. Yüksek hakem heyeti karar verdi. Biz vermedik. Bizim verdiğimiz teklif kabul edilmedi” şeklinde konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da selamlama konuşması yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Memur Sen ailesinin farklı bir aile olduğuna dikkat çekerek, “Bir adam vatan hainiyse bizim yolumuz kesişmez. Bir adam dinimize küfrediyorsa, onu temel hak ve hürriyetler arasında göremeyiz. Dolayısıyla tahammül edemeyiz. Sadece Memur- Sen için değil burada bizimle aynı duyguları taşıyan insan, ümmet, memleket için yüreği atan kim varsa onlar için mekanımızın her zaman hazır. Çünkü bizim imkanlarımız herkes içindir. Biz hiç zaman milletle karşı karşıya gelmedik. Zaman zaman grev yaptık. Haklarımızı korumak İçin grev yaptık. Ancak milletle hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik. Geçmişte topuk selamıyla sokakları karıştıranları gördük. Biz hiçbir zaman karıştırıcı olmadık” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da, Memur Sen camiasının sosyal hayatlara dokunarak güzel işler yaptıklarını dile getirip, “ Afetler konusunda kendi ekiplerini kuracaklarını öğrendim. Güzel bir çalışma. Afet gönüllü ekibinin olması güzel olacaktır” dedi.

Konuşmalardan sonra, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın duasının ardından kurdele kesilerek Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi yeni binasının açılışı gerçekleştirildi.