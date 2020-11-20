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Malatya'da mevsimin ilk Kar'ı yağdı

Malatya’da mevsimin ilk kar’ı kentte yüksek kesimlere yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı düştü.

Malatya'da mevsimin ilk kar'ı kentte yüksek kesimlere yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı düştü.


Malatya'ya mevsimin ilk karı yağarak, dağların tepeleri beyaz oldu. İlk kar, kentte yüksek kesimlere yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı düştü, yağmur da sabah başlayıp gündüz de etkili oluyor.


Kentte mevsimin ilk karı, Beydağı, Pütürge ilçesi karayolu Kubbe Dağı zirvesinde görülürken, Yeşilyurt ilçesi Beydağı'na yakan kırsal mahalle Porga'da da kar yağdı.

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