Malatya'da milletvekilliği seçimlerinde tablo değişmedi

Malatya'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Kentte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69,39 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde Malatya'da bin 901 sandığın tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre katılım oranının yüzde 81,70 olduğu Malatya'da 434 bin 196 seçmen sandığa gitti.

426 bin 839 geçerli oyun sayıldığı seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve Adayı Recep Tayyip Erdoğan 296 bin 188 oy ile yüzde 69,39'luk oy oranına ulaştı. Adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 27,02 ile 115 bin 335 oy alan isim oldu. Sinan Oğan Malatya'daki seçimlerde yüzde 3,25 ile 13 bin 873 oy alırken, seçimden önce çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise yüzde 0,34 ile bin 443 oy alabildi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise kentte tablo değişmedi. 435 bin 267 seçmenin oy kullandığı kentte, seçimlere katılım oranı yüzde 82,03 olarak açıklandı. Seçmenlerin 196 bin 419 oyunu alan AK Parti, bu seçimde de milletvekilliği sayısını koruyarak 4 vekilini Malatya'dan meclise gönderecek. Cumhuriyet Halk Partisi 93 bin 918 oy ile 1 milletvekilini çıkarabildi. Milliyetçi Hareket Partisi de 56 bin 231 oy oranı ile bu seçimde de 1 milletvekilini çıkaran partilerden biri oldu. Malatya'da seçimin sürpriz çıkış yapan partisi ise Yeniden Refah Partisi oldu. 40 bin 512 oy alan YRP, milletvekili çıkaracak oy oranına ulaştı. 17 bin 149 oy alan İYİ Parti de kentte 5'inci parti olurken, geri kalan oy ise diğer partiler arasında paylaşıldı.