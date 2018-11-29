Malatya'da Milli Teknoloji ve Gülü Sanayi çalıştayı

Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı Malatya'da bölge illerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli biçimde sağlanması amacıyla, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu gündem maddesi çerçevesinde çalıştayları düzenlendi. Bingöl ve Tunceli'de aynı gün eş zamanlı, Elazığ ve Malatya'da ise birer gün aralıklarla düzenlenen çalıştaylara, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden katılım sağlandı. Son olarak Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Bu toplantının hem Fırat Kalkınma Ajansımıza hem de bölgedeki illerimiz için hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi. Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de Türkiye'nin dünyanın en gözde ülkelerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten son yıllarda büyük atılımlar yaptık. Biz bu bölge açısından ele aldığımızda özellikle bir, iki somut örnek vererek söze başlamak istiyorum. Fırat Kalkınma Ajansı bünyesinde dört ilimizde çok güzel projeler ortaya çıktı. Özellikle sadece Tunceli'yi değil Elazığ'ı, Malatya'yı hatta Diyarbakır'ı da ilgilendiren Tunceli-Pülümür- Erzincan güzergâhı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1 milyar lira aktarılan ödenekle Doğu Karadeniz'i Doğu'ya bağlayan en kısa yol. Artık huzurunda gelmesiyle bu bölge illeri hakikaten canlanmaya başladı. Başta turizm sektörü olmak üzere, burada gizli kahramanlar var, iş adamlarımız var, işveren, aş veren arkadaşlarımız var. Öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Çünkü memleketimizin en önemli konulardan bir tanesi üretim. Üretim olursa, istihdam olursa, bir vatandaşımız para kazanırsa o ailede huzur olur. Sonuçta da o ailede toplumu meydana getirdiği için toplumda huzur getirir.” şeklinde konuştu.

Sonel, Malatya'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “Biz bugün Malatya'da bulunuyoruz. Bize ev sahipliği yapan başta Malatya Valimize, Malatya Büyükşehir Başkanımıza, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve tüm Malatyalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplantının hem bölgemize hem de memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bize büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve özellikle Fırat Kalkınma Ajansı bünyesinde destekler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, ilgili tüm bakanlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum, tekrar toplantımız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, 2019-2020 yıllarını kapsayan sanayi politikalarını şekillendirmeye yönelik yerel düzeyde görüşlerin alınarak bakanlığa iletileceğini belirterek “Biz daha önce il düzeyinde daha fazla vakit ayırıp daha ayrıntılı görüşlerinizi almak üzere dört ayrı ilimizde de bu içerikte çalıştaylarımız oldu. Bugün final toplantısındayız. İnşallah toplantılarımız illerimizde sanayicilerin, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının milli teknoloji, güçlü sanayi yolunda ilerlemesine katkıda bulunur. İnşallah hep birlikte milli teknoloji ve güçlü sanayi yolunda hızlı bir şekilde ilerleriz” şeklinde konuştu.

Çalıştayda, Finansmana Erişim (İşletme ve Yatırım Sermayesi), Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar ve Ekonomik Belirsizlikten oluşan 11 başlık da sorunlar ve çözüm önerileri rapor haline getirilecek. Daha sonra Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunda gündem maddesi olarak ele alınacak rapor, sonrasında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak.

Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Tunceli Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Zeynel Açıkgöz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, sanayiciler, iş adamları ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.