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Malatya'da Minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

Malatya’da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, çevre yolu Taner Kız Öğrenci Yurdu karşısında meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; çevre yolu istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 44 BA 665 plakalı minibüs aynı yöne ilerleyen N.Ş. idaresindeki 34 FB 5257 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kaza da araç sürücüleri yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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