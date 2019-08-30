Malatya'da minibüs ve okul servis ücretleri zamlandı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar ile birlikte okul servis ücretlerinde zam yapıldığını dile getirdi. Şehiriçi servislerde 0-5 kilometreye kadar olan mesafelerde fiyatın 180 TL'ye çıktığını belirten İnce, 10 kilometreye kadar olan mesafelerde 190 TL, 20 kilometre olan mesafelerde ise fiyatın 200 TL olarak açıklandığını dile getirdi.

UKOME tarafından alınan bu karardaki ücretlerin ilkokul öğrencilerine ait olduğunu belirten İnce, “Bu açıklanan fiyat içerisinde hostes parası dahildir. Lise ve dengi okullarda ise bu ücretler 0-5 Km'ye kadar olan mesafe 175 TL, 5 ve 10 Km‘ ye kadar olan mesafe 180 TL, 10 Km'den 20 Km'ye kadar olan mesafelerde ise 190 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

Okul servisçi esnafının iki yıla yakın bir süredir fiyatları arttırmadığını dile getiren İnce, “Ayrıca bu belirlenen fiyatlar içerisinde hostes parası da şehirlerarası olduğu için fiyatların makul olduğunu ve vatandaşlarımızda bunu iyi karşılayacağına ben inanıyorum. Çünkü örnek verecek gibi olursak İzmir'de 0-6 Km arası mesafelerde 277 TL öğrencilerden fiyat alınırken bunun üzerine 60-70 TL hostes parası eklenmektedir. Antalya'da 0-3 Km olan mesafede 190 TL alınırken, 60 TL hostes parası alınıyor. Malatya'da 0-5 Km mesafedeki öğrencimiz ise 180 TL'ye taşınacaktır. Biz iller bazında baktığımız zaman en ucuz iller mesafesi arasındayız. 5362 yasanın bize vermiş olduğu yetki ile minibüs ve servis odalarında zam yapma kararı esnaf odaları birliği başkanımızın yürürlüğe girmektedir. Bu konu bu zam kaçınılmazdır.” İfadelerine yer verdi.

Ucuz taşıma ile kalitenin olmayacağını ifade eden İnce, “Araçlarımızın bakımlı ve temiz olmasını şoförlerimizin tertipli olmasını ve kaliteli hizmetin daha önemli olduğunu ben velilerimize söylemek istiyorum. Özellikle ben velilere şunu iletmek istiyorum. Hizmeti kimden alıyorsanız ona ücreti vermelisiniz. Çünkü bazı özel okullarda UKOME' de belirtmiş olduğumuz fiyatın çok üzerinde 250 ve üzeri fiyat alındığı öğrencilerimizden ve velilerimizden ihbarlar almaktayız ve bu alınan paralar bizim servisçi esnafımıza verilmemektedir.” şeklinde konuştu.

Malatya'daki servisçi esnafın plaka tefecilerine de dikkat etmesi gerektiğini dile getiren İnce, “Bir takım plaka tefecileri büyükşehir belediyesinin S plaka verecek gibi bir algı oluşturarak esnafın elindeki S plakasını alması için bir girişim yapmaktadır. Bu konuda bir kez daha servisçi esnafımıza seslenmek istiyorum Malatya'da kesinlikle S plaka ihtiyacı yoktur. S plaka fazlalığı vardır bu konuda esnaflarımızın bilmesini ve bunun gibi konulara dikkat etmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Minibüs ücretlerinde artış

İnce, aynı şekilde UKOME tarafından şehir içi minibüs ücretlerinde de artış yapıldığını ifade ederek, “Malatya'da M plakalı araçların ücreti öğrenci 1,75 TL, sivil 2,50 olarak belirlenmiştir.” dedi.

Şehir içi M plaka hatlı minibüslerde yaklaşık 2016 yılından bugüne kadar bir zam uygulanmadığını dile getiren İnce, “Şimdiye kadar zam yapmamızın sebebi 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasından dolara karşı dik durmak için şoför camiası olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz taşımacılık yapma sözünü verdik. Yaklaşık 3 yıldır zam yapmadık ve giderlerimize bakıldığı zaman maliyetlerimiz SGK masraflarımız arttı, şoförlerdeki asgari ücretlerimiz arttı, yedek parça ve lastik maliyetlerimiz arttı. Biz 2016'da bu zammı yaptığımızda mazot 4 TL iken şuan 6 TL arasındadır. Bu zam kaçınılmaz bir zamdı ve bunu minibüsçü arkadaşlarımızın kaldırması zordu. Biz öğrenciler için 1,75 TL sivilde 2,50 olarak zam kararı alınmıştır. Ayrıca Çarmuzu, Kiltepe, Melekbaba, Başharık, Taştepe gibi mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ve maddi durumu zayıf bölgelerde ise sivil ücreti 2,25 olarak belirleyerek oradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması gerektiği için bizler bu tarifeyi yaptık” dedi.

Malatya'nın çevre illere bakıldığında ucuz taşımacılık yapılan iller arasında olduğunu ifade eden İnce, “Malatya'da giderlerimizin artması yüzünden zam kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca bu konu hakkında büyükşehir belediye başkanımıza yönelik algıların yanlış olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

İnce, ayrıca 65 yaş vatandaşlara da özel halk otobüslerinde aylık 70 binişlik sınırlaması getirildiğini ifade ederek “Çünkü sınırsızca binmenin bir anlamı yoktur. Ben bu konu hakkında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bunu güzellikle karşılayacağına inanıyorum ve odamızı da bu konu hakkında çok teşekkür aldığımızı belirtmek istiyorum.” diye konuştu.