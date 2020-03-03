Malatya'da minibüsçü esnafını sevindiren karar

Malatya'da minibüs ve toplu taşıma araçlarında yaş sınırı 12'den 20'te çıkarıldı. Bu kararın kendileri için müjde niteliğinde olduğunu ifade eden Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, aynı desteği servis araçları için de beklediklerini söyledi.

Oda binasında konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Mesut İnce, ilk olarak İdlip'te rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında şehit olan 36 askerin ailesine başsağlığı diledi. Bahar Kalkanı Harekatının sonuna kadar yanında olduklarını ifade eden İnce, “Bu noktada devletimizin hareket sonrası attığı her mermi bir bedeli vardır. Malatya ve Türkiye'deki tüm esnaflarımızı devletimize yardım noktasında destek bekliyoruz. Bizde bir kampanya başlatarak, Mehmetçiğe yardım konusunda esnaflarımızdan destek bekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan İnce, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın minibüsçü esnafına verdiği müjde niteliğinde kararı da paylaşarak “Minibüsçü ve servisçi esnafı olarak yıllardır paylaştığımız Büyükşehir Belediye Başkanlarına yıllardır sorunlarımızı anlattığımız önemli bir konu olan minibüsçü araç yaş konusunun çözümü noktasında verdiği destekten dolayı esnafım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Minibüslerdeki 12 yaş şartının hem esnafı mağdur ettiğini hem de milli ekonomimize vurulan ağır bir darbe olduğunu dile getiren İnce, “Ülkemizde araç üreten bir fabrikamız olmadığını tamamıyla dışa bağımlı olduğumuzu yıllardır gündeme getirmemize rağmen bu konuyu bürokrasi ve Büyükşehir Belediyesine anlatamamıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız, deprem sonrası Malatya'da ve Türkiye'de yaşanan ekonomik durgunluk sonrası minibüs ve toplu taşıma araçlarındaki 12 yaş şartının 20 yaşa çıkarılması Büyükşehir Meclisince onaylanması hem M plaka hem J plakalı esnafımıza müjde niteliğindedir” şeklinde konuştu.

M plakalardaki 12 yaş sınırının 20 yaşa, araç değişim yaşının ise 8 yaştan 10 yaşa çıkarıldığını aktaran İnce, yine J plakalarda ise 1, 2 ve 3'üncü kademe olan 15 yaş sınırının da 20 yaşa çıkarıldığını belirtti. 6 ve 7'inci kademe araç yaşlarının ise 13 yaştan 18 yaşa çıkarılmasının esnafı rahatlattığını dile getiren ince, bu kararın milli ekonomiye de büyük katkı sağladığını kaydetti.

Malatya'da yapılan bu çalışmanın ülkenin bütün illerine emsal niteliğinde bir karar olduğunu da ifade eden İnce, “Bu çalışmalarının da özellikle servis araçlarındaki 12 yaş şartına örnek niteliğinde olmasını diliyoruz. Bakanlıklarımızın, Malatya'da alınan bu emsal kararı servis araçlarında da alması gerektiğini bekliyoruz” diye konuştu.