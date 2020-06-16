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Malatya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki motosiklet, Başpınar İlköğretim Okulu mevkiinde kontrolden çıkarak okulun istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de inceleme yaptı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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