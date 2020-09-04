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Malatya'da motosiklet yangını korkuttu

Malatya’da yanan bir motosikletten etrafa yayılan kıvılcımlar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Malatya'da yanan bir motosikletten etrafa yayılan kıvılcımlar nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yanan motosiklette alevler yükselirken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmaz iken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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