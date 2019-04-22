İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Malatya'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza,Battalgazi ilçesine bağlı Üç Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.S. yönetimindeki motosiklet ile aynı istikamete seyir halinde olan H.B.A.'ın idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza da B.S. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı B.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.