Malatya'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza,Battalgazi ilçesine bağlı Üç Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.S. yönetimindeki motosiklet ile aynı istikamete seyir halinde olan H.B.A.'ın idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza da B.S. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı B.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.