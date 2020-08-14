Malatya'da öfkeli koca eşini pompalı tüfekle yaraladı

Malatya'da eşini darp ettikten sonra pompalı tüfekle yaralayan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi E.O.'nun ikamet ettiği Şehit Yunus Yıldırım Sokak'taki eve gelen Y.O. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı eşi E.O.'yu sokak ortasında darp ettikten sonra bölgeye geldiği hafif ticari araca zorla bindirmek istedi. E.O.'nun yakınlarının durumu fark etmesi üzerine Y.O. ile E.O.'nun yakınları arasında arbede yaşandı. Bu sırada Y.O.'nun beraberinde getirmiş olduğu pompalı tüfek ateş alırken, E.O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın şüphelisi Y.O. ekipler tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte göz altına alınırken, parmağı koptuğu iddia edilen yaralı E.O. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın gerçekleştiği sokak ve Y.O.'nun aracında ekipler inceleme yaparken, araç daha sonra oto parka çekildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.