Malatya'da öğrencilere yardımcı kaynak kitap

Malatya 'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) girecek13 bin öğrenciyle ücretsiz kitap seti dağıtıldı.

Öğretmenler Ortaokulunda düzenlenen kitap dağıtım törenine, Vali Aydın Baruş, Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay, Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük ile futbolcu Sadık Çiftpınar ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasın yapan Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay, “Milli Eğitim Bakanlığımız, Liselere Geçiş Sınavı(LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) kapsamında Türkiye genelinde 23 milyon 500 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak kaynak kitap dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Malatya'mızda da bugün itibariyle 8'inci sınıf öğrencilerimize LGS kapsamında 12 bin 483 kaynak kitap dağıtımına başlanacaktır. Toplamda ilimizde 216 bin adet kitap gelmiştir. Bugün kitap dağıtımının ilk adımını yapacağız” dedi.

Vali Aydın Baruş ise kaynak kitap dağıtımının amacının öğrencilerin ders kitabı dışında, sınavlara hazırlıklarda yardımcı olacağını belirterek, “ İlimizde toplamda 216 bin kaynak kitap dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu ikinci sınıftan 12'inci sınıfa kadar tüm sınıftaki öğrencilerimizi kapsamakta. Kaynak kitap dağıtımının amacı öğrencilerimize ders kitabı dışında hem sınavlara hazırlık hem de derslerinde olan gelişimini hızlandırmak için Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu bir proje. Okullarımıza devam eden öğrencilerimizin tamamına derslerinde destek sağlayacak. kaynak kitapları edinmede mali gücü olmayan ailelerin içinde önemli bir açığı kapatmış olacak” şeklinde konuştu.

Baruş, Yeni Malatyaspor'a destek istedi

Yeni Malatyaspor'un zor bir süreçten geçtiğini ve taraftar desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baruş, “ Süper Lig'de ikinci yarı maçları başlıyor. İkinci yarı maçlarında Yeni Malatyaspor'un ciddi bir desteğe ihtiyacı var. İlk yarıda morallerimiz bozuktu. Beklenmeye gelişmelerden dolayı. İstediğimiz maçları oynayamadık. İkinci yarıda mücadele gücümüzün artmasıyla birlikte seyircimizin de desteğiyle Yeni Malatyaspor'un seyircilerin desteğine ihtiyacı var. Bu kapsamda İl Spor Güvenlik Kurulunda yaptığımız değerlendirmede özellikle gençlerimizin Yeni Malatyaspor'a desteğinin çok önemli olduğunu düşündük. Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün organizesiyle ve Büyükşehir Belediyesinin de yardımlarıyla her maça öğrencilerimizden önemli bir sayıda taraftarı Yeni Malatyaspor'un maçlarına götüreceğiz” diye konuştu.