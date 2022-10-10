Malatya'da öğretmene şiddete tepki

Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt ilçesinde yapılan Motorlu Taşıt Sınavında bir sürücü adayı ve yakınları tarafından Yeşilyurt İlçe Eğitim Müdürü ve görevli öğretmenlere yapılan saldırı Malatya Eğitim Bir Sen camiası tarafından kınandı. Eğitim Bir Sen başkan yardımcısı Ramazan Karaca'nın sendika binasında şiddete yönelik yaptığı açıklamada, “ Geçtiğimiz Cumartesi günü motorlu taşıtlar direksiyon sınavı esnasında Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü ve iki öğretmen arkadaşımıza sürücü adayı yakını tarafından yapılan saldırı sebebiyle yaşadığımız ve biz eğitim çalışanlarını derinden üzen şiddete, yine ve yeniden şahit olmamızdır. Sürücü adayı yakınının sınav komisyonunda görev yapan arkadaşımızı darp etmesi tam anlamı ile eşkıyalıktır” dedi.

Eğitimcilere yönelik saldırıların her geçen gün arttığını belirten Karaca, “ Geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar artarak devam etmektedir. Biz eğitim çalışanları olarak, yetkililerden sesimize kulak vermelerini, toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin bir an önce alınmasını, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili bir kanun maddesinin Öğretmenlik Meslek Kanununda mutlaka olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öğretmenlere yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Karaca, “ Bu şiddet asla kabul edilemez. Kabul edilemez, çünkü aslında kaybettiğimiz, toplum içindeki sevgimiz, saygımız, vicdanımızdır. Artık eğitim çalışanlarımıza dönük şiddet olaylarının üstü kapatılmamalı, bu olaylar sadece idari ve adli soruşturmalarla geçiştirilmemeli, yaptırımlar para cezasından ibaret kalmamalıdır. Eğitim çalışanlarına dönük şiddetin soruşturulması ciddiyetle yapılmalı, cezalar da, sosyal sonuçları da ağır olmalıdır. Bunlar gerçekleştirilmeden, yasalarla düzenlenme yapılmadıkça önleyici ve caydırıcı sonuç almak mümkün değildir” diye konuştu.

Eğitim Bir Sen olarak, her daim çalışanların yanında olduklarına da değinen Karaca, “Eğitim çalışanları, şiddete karşı yasal güvenceyle korunması gerekmektedir. Toplumsal şiddet olaylarını önlemek adına, bizzat eğitim sisteminin kendisi, şiddeti ortadan kaldıran bir araç olmalıdır. Bunun ilk adımı da içinde şiddetle ilgili kanun maddesinin de olacağı, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, ait olduğu mesleğe ve kendine yakışır şekilde güçlendirilmesidir. Eğitim Bir Sen olarak, her daim eğitim çalışanlarımızın yanında olacağımızı ve bu olayın hem hukuksal hem de idari olarak takipçisi olacağız” diye konuştu.