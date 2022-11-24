Malatya'da Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım Öğretmenler Günü, Malatya'nın ilçelerinde de coşku ile kutlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak düzenlenen ‘Öğretmen Anıları Yarışması' çerçevesinde Nikah Sarayında bir program düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Hepimiz öğretmeniz. Öğretmenliğimizin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu, ne kadar özveri ile ve sabırla yapıldığını bizden başkası bilemez" dedi. Öğretmen Anıları Yarışması Programına katılarak bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise programa katılan tüm Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı. Gürkan, “Eğer öğretmenler olarak sizler örnek bir kişilik sergilerseniz o öğrenciler de o sisteme dâhil olur. Öncelikle bizler kendimize saygı duyacağız, saygınlığımızı artıracağız, konuşmamızla, oturmamızla, kalkmamızla. Çünkü bizim her bir davranışımız aynı zamanda bir öğretim davranışıdır. Öğretmeyi de öğrenilen bilgileri de davranış haline getirdiğimiz zaman ve eğitim formasyonuna büründürdüğümüz zaman bir anlamı olur. Yani eğitimle öğretim arasında fark nedir derler? Mesela basit bir ifadeyle öğretmen der ki ‘suyu böyle iç', eğer bu suyu böyle içerse o öğrenme davranışı haline gelmiştir. Eğer suyu hüpürdeterek, farklı bir şekilde içiyorsa o öğrenme öğretide kalmış davranış haline dönüşmemiştir. Biz öğrettiklerimizi davranış haline dönüştürdüğümüz zaman bir anlam kazanır diyorum. Bu vesileyle bir kez daha bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. Bir öğretmen hem annedir, hem babadır, hem abladır, hem abidir. Yani öğretmen bir ailedir. Öğretmen her ailenin ailesidir diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gürkan Öğretmeni Kemal Günay'ın öğretmenler gününü kutlayarak çiçek takdim etti. Ayrıca emekli olan iki öğretmen ile Doğanşehir İlçesi Gövdeli ve Kapıdere'de bulunan okullarda görevli iken Malatya merkeze dönüş yaptıkları sırada geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 5 öğretmen de unutulmayarak ailelerine çiçek takdim edildi.

Öğretmen Anıları Yarışmasında dereceye giren ilk üç öğretmene ise para ödülü verildi. Yarışmada, Birinci Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesinden Kadir Fidan'a 5 bin lira, İkinci Halk Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden Nurgül Yakın'a 3 bin lira ve Üçüncü olan Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesinden Funda Demirkol'a ise 2 bin liralık ödülleri takdim edildi.

Darende'deki kutlamalar

24 Kasım Öğretmenler Günü, Malatya'nın Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı. İlk tören Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Öğretmenlerin Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nu makamında ziyaret etmesinden sonra ilçe milli eğitim müdürlüğü konferans salonunda program devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Milli Eğitim Bakanı'nın mesajının okunması, öğretmen temalı şiirin okunması, oratoryo, solo ve koro şarkıların okunması, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni, ödül töreni, 2022 yılında emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesinin takdimi ile öğretmenler günü programı sona erdi. Programa, Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kale'deki kutlamalar

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kale ilçesinde, ilçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, okul müdürleri ve öğretmenler, Kaymakam Mustafa Aksoy'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Bulut, yaptığı açıklamada, “Geleceğimizi inşa eden, dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

Hekimhan'daki kutlamalar

24 Kasım Öğretmenler Günü Hekimhan ilçesinde de kutlandı. Milli Eğitim Bakanı'nın mesajının okunması, öğretmen temalı şiirin okunması, oratoryo, solo ve koro şarkıların okunması, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni, ödül töreni, 2022 yılında emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesinin takdimi ile öğretmenler günü programı sona erdi.

Mevlit okutuldu

Bu arada, Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği, Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin icra ettiği, şehit öğretmenler ve vefat eden öğretmenler için Yeni Camii de Mevlid-i Şerif ve Hatim programı gerçekleştirildi.

Başkan Demez'den mesaj

Öte yandan Malatya Baro Başkanı Onur Demez de, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Demez, mesajında “Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenlik unvanını aldığı tarih olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, Atatürk' ün vurguladığı milli ve çağdaş eğitimin uygulayıcıları öğretmenlerimizin tüm değerli hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür.

Öğretmen, bir çocuğun kişiliğinin oluşmasında ve çevresine faydalı bir insan olarak yetişmesinde temel etken olan, demokratik ve çağdaş bireyler yetiştirerek toplumsal düzende önemli bir rol oynayan, bireylerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünden giden bir gönül eridir. Birey, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır.Birey ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi, medeniyeti öğrenebilir. Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, "Öğretmenler, Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." Bu duygu ve düşünceler ile Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, ülkemizin geleceğini omuzlarında taşıyan azimli ve kahraman tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.