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Malatya'da "Oku-Yorum" Projesi başlatıldı

Malatya’da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kitap okuma ve yorumlama düzeyinin arttırılması hedeflenen "Oku-Yorum" Projesi başlatıldıİl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı İl başkanlığında ’’Oku-Yorum’’ projesi ile ilgili toplantı düzenlendi.

Malatya'da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kitap okuma ve yorumlama düzeyinin arttırılması hedeflenen "Oku-Yorum" Projesi başlatıldı


İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı İl başkanlığında ''Oku-Yorum'' projesi ile ilgili toplantı düzenlendi. Okul idarecileri ve öğretmenlerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik proje hakkında, “Okuma kültürü kazandırmak, okuma konusunda farkındalık oluşturmak, kitabı günlük hayatın bir parçası haline getirmek, öğrencilere toplumsal ve evrensel değerleri kazandırmak ve yaşam biçimi haline getirmek, okuma kültürünü ve kitaba karşı olan ilgiyi artırmak amacıyla hazırlanan ''Oku-Yorum'' projesi önemlidir” dedi. ''Oku-Yorum'' projesi kapsamında olan okul idarecileri ve öğretmenlere proje hakkında bilgi veren Tatlı, projenin okullarda uygulanması ile ilgili önerilerde bulundu. Tatlı'nın proje hakkında bilgi aktarmasından sonra, okul idarecileri ve öğretmenlerin proje hakkındaki önerileri dinledi.


Projeyle ilgili öğrencilerin yazarlarla buluşmasını sağlama, kitap ve okuma kültürü üzerine söyleşiler düzenleme gibi amaçların yanı sıra okuma-yazma alışkanlığının edinilmesinde gerekli ortamın hazırlanması, kitap okuyarak yorumlama düzeyinin artırılması da hedefleniyor.

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