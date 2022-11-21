Malatya'da okul servislerine sıkı denetim

Malatya’da polis ekipleri sona eren ara tatil sonrası okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Malatya'da polis ekipleri sona eren ara tatil sonrası okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin bitmesiyle beraber trafikte yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi amacıyla denetimlerini arttıran ekipler, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin denetimlere belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.