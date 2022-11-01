Malatya'da okul sporları mercek altına alındı

Malatya'da 2022-2023 bilgilendirme toplantısında okul sporları mercek altına alındı. GSB Yaz Spor Okulları projesinde 44 branşta, 77 bin sporcu yetiştirildi.

Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan 2022-2023 Okul Sporları Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısına, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Pelitoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri, İl Milli Eğitim İlçe Müdürleri, Okul Müdürleri, Okul Sporları Şube Müdürlüğüne bağlı Spor Uzmanları, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, okul sporlarıyla ilgili bilgiler aktardı. Kayhan, “Yaz boyunca GSB Yaz Spor Okulları projesinde 44 branşta, 77 bin sporcu yetiştirdik. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Okul Sporlarına ben inanıyorum ki yine rekor bir katılımla ve büyük bir coşkuyla tamamlayacağız. Bizler de Okul Sporlarımızdaki faaliyetlerimizi daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 adet spor tesisimizi 15 okulumuza kazandırdık. Bunların içerisinde halı sahalar, basketbol sahaları ve tenis kortları bulunuyor.

Özellikle tesisleşme noktasında Malatya'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yeri gençlik ve spor tesisleri ile donatarak Malatya'nın alt yapısını çok güçlü bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden spor tesisleri hakkında bilgi aktaran Kayhan, “Bu tesislerimizin de yapımı tamamlandığında Malatya Spor alt yapısı çok ama çok güçlü bir noktaya ulaşmış olacak. Bu alt yapıyı siz değerli Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz ve antrenörlerimiz ile var gücümüzle çalışarak hem okul sporlarında hem de mahalli lig müsabakalarına yoğun bir şekilde katılarak nice Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetiştireceğiz.

Her okulumuzun bir spor kulübünün olması gerekiyor sizlerden kulüpleşmenizi bekliyoruz. Şuan iki yüze yakın spor kulübümüz var. Kulüp işlemlerini tamamlayanlara Gençlik ve Spor Bakanlığımızın maddi destekleri oldu olmaya da devam edecek.

Malatya'da sporun daha iyi yerlere gelmesi için her yıl olduğu gibi büyük bir fedakarlıkla çalışanları tebrik ediyorum” dedi.

Kayhan'ın konuşmasının ardından 2021 - 2022 yılı Okul Sporları Değerlendirmesi ve 2022-2023 yılı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Beden Eğitimi Öğretmenlerine okul sporları müsabakalarına katılımın nasıl yapılacağı ile ilgili sunum yapıldı. Yapılan sunumda bu yıl yapılan yenilikler, Okul Sporları Yönetim Sistemi, Talimatları ve diğer kurallar hakkında bilgiler aktarıldı.

Okul sporlarının sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildiği toplantıda, Beden Eğitimi öğretmenleri söz hakkı alarak konuşmalar yaptı. Daha sonra karşılıklı soru-cevap şeklinde konulara açıklık getirilerek toplantı sona erdi.