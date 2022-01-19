Malatya'da okul tatili 1 gün uzatıldı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde, 18 Ocak Salı günü başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 20 Ocak 2022 Perşembe günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kar nedeniyle, 19 Ocak günü de okullar tatil edilmişti.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Halk Oyunları yarışması, kar nedeniyle ertelendi

Bu arada, Malatya'da yoğun kar yağışı sebebiyle 20-21 Ocak 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Halk Oyunları yarışması 7-8 Şubat 2022 tarihine tertip komitesi kararı ile ertelendi.